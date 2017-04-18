Ingiltere Yetenek Sizsiniz'de Ilk Altın Buton Sahibini Buldu

Bu sene 17. sezonuna başlayan İngiltere Yetenek Sizsiniz yarışma programında ilk altın buton sahibini buldu. İngiltere'de bu sene 17. sezonuna giren Yetenek Sizsiniz yarışma programının ilk bölümü geçen Pazar günü yayınlandı ve ilk altın buton da sahibini buldu. İngiltere'nin Milton Keynes kentinden katılan 15 yaşındaki Kenyalı genç kız programa damgasını vurdu. Sahneye utanarak çıkan genç kız, etkileyici sesiyle hem seyircinin hem de jürinin beğenisini topladı ve ayakta alkışlandı. Juri üyesi televizyoncu Simon Cowell ise bu durumu göz ardı etmeyerek altın butona bastı ve Londra Paladyum'daki coşkuyu daha da artırdı. Altın buton, herhangi bir yarışmacının performansı juri üyelerinin sadece biri tarafından beğenilirse o juri üyesi tarafından kullanılıyor ve yarışmacı direkt olarak üst tura çıkıyor.



Sarah Ikumu adlı Kenyalı genç kız, papaz olan babasının çabalarıyla 5 yaşından itibaren kilise sıralarında şarkı söylemeye başlamış, katıldığı yerel şarkı yarışmalarında birçok birincilik almış.



(İHA)