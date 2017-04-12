İngiltere: Suriye Han Şeyhun'da Sarin Gazı Kullandı

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Matthew Rycroft, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, İngiliz bilim insanlarının Suriye'de kimyasal silah saldırısı iddialarına konu olan Kan Şeyhun kasabasından alınan örneklerde sarin gazı kalıntıları bulduğunu söyledi.





Matthew Rycroft, "İngiltere'deki Porton Down'daki (Hükümete bağlı askeri bilim yerleşkesi) kimyasal silah uzmanları, Han Şeyhun'dan alınan örnekleri analiz ettiler ve sinir gazı sarin ya da sarin benzeri maddeler testte pozitif çıktı" dedi ve şöyle devam etti:





"İngiltere bu yüzden, rejimin 4 Nisan'da Han Şeyhun'da sarin saldırısı gerçekleştirdiğinin kuvvetle muhtemel olmasına ilişkin ABD'nin değerlendirmesini paylaşıyor."



Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasında düzenlenen saldırıda en az 87 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye de 'Sarin gazı' demiş, Rusya yalanlamıştı



Sağlık Bakanı Recep Akdağ dün Türkiye'deki laboratuvar sonuçlarına göre, saldırıda "sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini" açıklamıştı.



Akdağ, saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin idrarında sarin gazının iki farklı metotla tespit edildiğini, bunun da uluslararası açıdan teyit anlamına geldiğini savunmuştu.



TASS haber ajansına konuşan Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise, Sağlık Bakanı Akdağ'ın açıklamaları sorulduğunda kimyasal silah konusunun ilgili uluslararası ajansların alanına girdiğini söylemişti.





Sözcü ayrıca "Bana öyle görünüyor ki, Türkiye Sağlık Bakanlığı, (turist) sezonundan önce denizdeki suyun analiziyle ve tatil köyleri de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalitesiyle ilgilenmeli" demişti.