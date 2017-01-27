İngiltere: Perakende Devi Tesco Toptancı Zinciri Booker'ı Satın Alıyor





İngiltere'nin en büyük perakende zinciri Tesco, ülkenin en geniş dağıtım ağına sahip toptancı ağı Booker'ı 4 milyar 600 milyon dolara satın almak için bu şirketle anlaştı.



Tesco'nun, manav, şarküteri, market, bar ve restoran gibi 700 binin üzerinde işletmeye hazır yiyecek ve içecek ürünleri temin eden Booker'ı satın almasıyla İngiltere'nin hazır gıda ürünleri alanında en büyük tedarik ve satış zincirini oluşturacağı tahmin ediliyor.



2014 yılında göreve getirilen CEO'su Dave Lewis ile yeniden yapılanmaya giden Tesco 2014-2015 mail yılının ikinci yarısında durduğu temettü ödemelerine yeniden başlayacağını da duyurdu.



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Tags: İngiltere: Bookerı zinciri satın devi Tesco alıyor toptancı Perakende Birleşik Krallık Gepost: 27 januari 2017