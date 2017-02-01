İngiltere Parlamentosu'nda Brexit Prosedürü Tartışmalarına Başlandı





İngiltere Parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma Brexit sürecini başlatacak 50. madde işletme yetkisini hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısının 2. tur görüşmelerine başladı.



Geçtiğimiz hafta parlamentoya sunulan iki maddelik yasa tasarısı, sadece yetki devrini içeriyor. Yasa tasarısıyla ilgili olarak hükümetin görüşünü parlamentoya sunan Brexit Bakanı David Davis, "yasa tasarısının sadece parlamentonun halkın zaten verdiği bir kararı hayata geçirmesi için yetkilendirilmesini öngördüğünü söyledi. "Yasa tasarısının İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmamasıyla veya nasıl bir yol izleyerek ayrılmasıyla ilgili olmadığını söyleyen" Davis, "açık olarak AB üyesi olarak kalmanın, dolaylı yollardan üyeliği sürdürmenin veya bu konuda ikinci bir referandum söz konusu değil" şeklinde konuştu.



Oturumda söz alan İskoçya Ulusal Partisi'nden Stephen Gethins ise "Egemenliğimizi birleştirip birlikte çalışmak iyi bir şey. Tasarıyı geçirmek, değişiklik tekliflerine sırtınızı dönmek ilerleme kaydettiğimiz noktada geri döndürecektir. Bu yetkilerin merkezi hükümete devreden anlaşmaya saygısızlıktır." dedi.



Başbakan Theresa May, yasa tasarısının onaylanması ve sürecin başlaması için son günü 31 Mart olarak belirledi.



Ancak yasa tasarısının 3. tur görüşmeler sonrası parlamentonun üst kanadını teşkil eden Lordlar Kamarasına gönderilmesiyle, muhalefet partilerinin değişiklik talepleri ile bu süreci uzatabileceği belirtiliyor.



Milletvekillerinin 150 kelimelik yasa tasarısı için 60 sayfalık değişik teklifi hazırladığı bildiriliyor.



Lordlar Kamarası'nda talep edilen değişiklikler yeniden Avam Kamarası'na gönderilecek ve görüşülüp oylanarak Lordlara iade edilecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürecek yasa iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.



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Tags: Parlamentosunda Brexit Avrupa Birliği prosedürü İngiltere siyaseti başlandı İngiltere tartışmalarına Gepost: 31 januari 2017