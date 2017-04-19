İngiltere Parlamentosu Erken Seçim Önerisini Kabul Etti

İngiltere parlamentosu, 8 Haziran'da erken seçim yapılması önerisini 522 oyla kabul etti.



İngiltere Başbakanı Theresa May, dün ülkesinde 8 Haziran'da erken seçim yapılması çağrısında bulunmuştu. İngiliz parlamentosu bugün, Başbakanın talebini oyladı. Avam Kamarası'nda yapılan oylamada 522 parlamenter erken seçimin 8 Haziran'da gerçekleştirilmesi lehine oy kullanırken, 13 parlamenter hayır dedi. Theresa May parlamentoda yaptığı açıklamada, "Bu muazzam anın Westminister'ı bölüştüreceğine değil birleştireceğine inanıyorum. Genel seçim, müzakereler yoluyla kendimizi görmemiz için ülkeye 5 yıl boyunca güçlü ve istikrarlı liderlik sağlayacak" dedi. - LONDRA