İngiltere Parlamentosu Erken Seçim Kararını Onayladı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 8 Haziran'da erken seçim düzenlenmesi çağrısına parlamentodan onay geldi.



İşçi Partisi ve Liberal Demokratların destek vermesiyle Avam Kamarası'nda erken seçim kararı almak için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşıldı.



Karara 522 milletvekili onay verirken 13 milletvekili karşı çıktı.



May, yapacağı taze bir başlangıcın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması anlamına gelen Brexit müzakerelerinde elinin güçlenmesini sağlayacağını söyledi.



İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, karara destek verirken May'e kararını değiştirmesi ve verdiği sözlerden geri dönmesi sebebiyle yüklendi.



Bir sonraki seçimlerin 2020'de düzenlenmesi bekleniyordu.



David Cameron'ın başbakan olduğu dönemde kabul edilen bir düzenleme ile seçimlerin 5 yılda bir yapılması yasal hükme bağlanmıştı.



Bu nedenle erken seçime gidilebilmesi için Avam Kamarası üyelerinin üçte ikisinin Parlamento'nun feshi yönündeki önergeye destek vermesi gerekiyordu.