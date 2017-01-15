İngiltere Ortak Pazardan Çıkmaya Hazır

İngiltere hükümeti, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden net bir şekilde ve doğrudan ayrılması için sıkı bir Brexit hazırlığı yapıyor.



İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit hazırlığı amacıyla salı günü yapacağı önemli açıklamada, serbest dolaşıma son vermek için İngiltere'nin ortak pazar üyeliği ile Gümrük Birliği üyeliğini feda etmeye hazır olduğunun altını çizecek.



Guardian gazetesindeki habere göre, başkent Londra'daki Lancaster House'da diplomatlarla bir araya gelecek olan Başbakan May, konuşmasında aylardır Brexit konusunda kendisi hakkında konuşulan spekülasyonlara yanıt verecek.



Sunday Telegraph gazetesindeki haberi kaynak gösteren Guardian, May'in konuşmasında İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden ayrılmaya hazır olması ve sınırlarında tam bir kontrol sağlaması gerektiğini belirterek Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarına bağlı kalmaya devam etmemeye hazır olması gerektiğini söyleyecek.



May'in ayrıca, Avrupalı işçilerin haklarının iyileştirilmesi ve korunması gibi ortak hedeflerin inşaası konusunda da konuşması bekleniyor. - Londra