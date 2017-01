İngiltere'nin Yeni Endüstri Planı Ekonomik Büyümeyi Destekleyecek"

LONDRA (AA) – İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken uygulanacak olan yeni endüstri planıyla ülkenin tamamında ekonomik büyümenin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.



Kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yapan May, İngiltere'nin yeni endüstri stratejisi teklifini kamuoyu ile paylaştı.



Planla uzun vadede Britanya'nın tamamının rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını kaydeden May, "Modern endüstri stratejimiz, başarılı işletmelerin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayacak koşulları oluşturarak Britanya'yı uzun vadede destekleyecek. Planımız, işletmelere ülkenin uzun vadede ekonomisine yatırım yapmaları için destek olacak." ifadelerini kullandı.



- 10 maddelik endüstri stratejisi



Açıklamaya göre, endüstri stratejisi teklifiyle temelde 10 alanda ekonomik reformların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



Teklif kapsamında bilimsel araştırma ve inovasyona ağırlık verilmesi, iş gücünün donanımının artırılması, altyapının geliştirilmesi, girişimciliğin ve yeni kurulan şirketlerin desteklenmesi, kamu satın alımlarının daha etkin hala getirilmesi, doğrudan yatırımların ve ticaretin desteklenmesi amaçlanıyor.



Endüstri stratejisinde ayrıca temiz enerjinin desteklenmesi, rekabetçi sektörlerin oluşturulması, ülkenin tamamında büyümenin desteklenmesi, sektörlerin birlikteliğinin artırılması için yeni kurumların oluşturulması yer alıyor.



- 4,7 milyar sterlinlik endüstri destek fonu



Açıklamaya göre, teklif kapsamında özellikle katma değer oluşturacak inovasyona dayalı araştırmaların ve işletmelerin desteklenmesi için "Endüstri Strateji Fonu" (ISCF) kapsamında bütçeden yaklaşık 4,7 milyar sterlinin ayrılması hedefleniyor.



Fonun ayrıca ülkede 5G altyapısının oluşturulması, yapay zeka ve robotik sistemlerin geliştirilmesi için de kullanılması hedefleniyor.



Daha önceki hükümet döneminde eski Maliye Bakanı George Osborne tarafından ülkenin kuzeyindeki yatırımların artırılması için başlatılan "Kuzey Santrali" projesi (Northern Powerhouse) yeni endüstri planında da desteklenmeye devam edilecek. Bu kapsamda içerisinde Manchester, York, Leeds, Liverpool ve Sheffield'in yer aldığı 11 bölgeye toplam 556 milyon sterlin değerinde yatırım yapılması planlanıyor.



- Endüstri temsilciler strateji planından umutlu



Açıklamada görüşüne yer verilen İş Dünyasından Sorumlu Bakan Greg Clark, plana ilişkin olarak "Bu, modern ve dinamik bir endüstri stratejisinin oluşturulması ve ekonomik büyümenin ülkenin tamamında desteklenmesi için önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.



Küçük İşletmeler Federasyonu (FSB) Başkanı Mike Cherry de, "Küçük işletmeler şehirlerde, köylerde çoğunlukla ekonomini çıpası durumunda. Tedarik zincirini önemine olan olumlu yaklaşımın devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Britanya Ticaret Odaları Direktörü Adam Marshall ise endüstri stratejisinin işletmelerle hükümet arasında yenilenen ilişkinin çok önemli bir başlangıcı olduğunu belirterek, "İşletmelerimizin gelecekteki başarısı, ülkede refahın ve rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak." öngörüsünü paylaştı.



Öte yandan endüstri strateji teklifini değerlendiren muhalefetteki İşçi Partisi'nin İş Dünyasından Sorumlu Gölge Bakanı Clive Lewis, planın içerisinde toplam yatırımların hacminin yer almadığını belirterek, "Daha fazla detayın açıklanmasını bekliyoruz." dedi.