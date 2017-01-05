İngiltere'nin Yeni AB Büyükelçisi Tim Barrow Oldu





İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki yeni büyükelçisi belli oldu. İngiltere Başbakanı Theresa May, bu göreve tecrübeli diplomat Tim Barrow'u atadı.



Başbakanlık tarafından "Sıkı pazarlık yapan" biri olarak nitelendirilen Tim Barrow, ülkesinin 2011-2015 yılları arasında Moskova Büyükelçisi'ydi. Barrow, Brüksel'de görevlendirilmesiyle ilgi yaptığı açıklamada 'Brexit'in İngiltere adına doğru bir şekilde hayata geçmesi için çalışacağını' kaydetti.



Barrow, önceki gün istifa eden büyükelçi Ivan Rogers'ın yerine atandı. Rogers, Brexit olarak adlandırılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci konusunda "isteksiz" olmakla eleştiriliyordu.



İstifa mektubunda dışişlerinde görevli İngiliz diplomatlara hitaben "Temelsiz argümanlara karşı çıkacağınızı ve iktidardakilere doğruları söylemekten çekinmeyeceğinizi umuyorum" demişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: yeni İngilterenin oldu Avrupa Birliği Büyükelçisi İngiltere siyaseti Tim Birleşik Krallık Brussels Barrow Gepost: 05 januari 2017