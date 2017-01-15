İngiltere'nin Ortak Pazardan Çıkacağı İddiası

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ortak pazardan ayrılmanın ülke için riskli bir strateji olacağını belirtti.



İngiliz yayın kurumu BBC'de Andrew Marr Show'a katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Corbyn, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50. maddenin yürürlüğe sokulmasını parlamentoda engellemeyeceklerini söyledi.



Corbyn, İngiltere'nin ortak pazara erişiminin son derece önemli olduğunu ifade ederek "Vergi gelirleri azalırken, ihracat pazarının yarısının kaybedilmesi oldukça riskli bir strateji. Bu konuda daha fazla görüşmeye ve tartışmaya ihtiyaç var. Avrupa ile yakın iş birliğimizin olduğunu kabul etmeliyiz. Biz AB dışındayken de bunun devam etmesi gerekecek." dedi.



İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'ın kurumlar vergisini düşürme önerisiyle aslında AB'ye tehditte bulunduğuna işaret eden Corbyn, Avrupa'daki işletmelerin rekabet gücünü göz ardı ederek İngiltere'de kurumlar vergisinin indirilmesinin "ticaret savaşlarına" yol açabileceğini kaydetti.



Hammond, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, İngiltere'nin ortak pazara erişiminin engellenmesi halinde yeniden rekabet gücünün artırılması için kurumlar vergisinin düşürülebileceğini açıklamıştı.



Corbyn, AB'den çıkış sürecini başlatacak olan 50. maddenin parlamento tarafından yürürlüğe sokulmasına ilişkin olarak, "Referandumda AB'den çıkış kararı alındı. Bu parlamentonun bunun sonucuna uyması lazım. Bu yüzden 50. maddenin yürürlüğe sokulmasını engellemeyeceğiz. Fakat ortak pazara erişimin devam etmesi gerektiğini vurgulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.