İngiltere'nin Erken Seçim Kararının Arkasındaki Etkenler
Yaklaşık 9 aydır muhalefetin erken seçim baskısına direnen İngiltere Başbakanı May, dün erken seçim kararını açıklamıştı.
Yaklaşık 9 aydır muhalefetin erken seçim baskısına direnen İngiltere Başbakanı May, dün erken seçim kararını açıklamıştı. Seçmenin karşısına istikrar ve güçlü liderlik vaadiyle çıkmaya hazırlanan May'in partisi liderlik krizi yaşayan ana muhalefet partisinin 20 puan önünde...
Kaynak: Dunya.com
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