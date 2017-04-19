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İngiltere'nin Erken Seçim Kararının Arkasındaki Etkenler
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İngiltere'nin Erken Seçim Kararının Arkasındaki Etkenler

Yaklaşık 9 aydır muhalefetin erken seçim baskısına direnen İngiltere Başbakanı May, dün erken seçim kararını açıklamıştı.

İngiltere'nin Erken Seçim Kararının Arkasındaki Etkenler

Yaklaşık 9 aydır muhalefetin erken seçim baskısına direnen İngiltere Başbakanı May, dün erken seçim kararını açıklamıştı. Seçmenin karşısına istikrar ve güçlü liderlik vaadiyle çıkmaya hazırlanan May'in partisi liderlik krizi yaşayan ana muhalefet partisinin 20 puan önünde...

Kaynak: Dunya.com

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