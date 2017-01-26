İngiltere'nin Brexit Süreci Belli Olmaya Başladı





İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) prosedürü ile ilgili süreç belli olmaya başladı.



Buna göre perşembe günü parlamentoya sunulan ve İngiliz Hükümetinin Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesiyle ilgili kanun teklifi 31 Ocak'ta tartışılmaya başlanacak.



Yasa tasarısının görüşmelerinin iki gün sürmesi bekleniyor.



Hafta başında İngiliz Yüksek Mahkemesi, Başbakan Theresa May hükümetinin parlamento onayı almadan Brexit sürecini başlatamayacağına hükmetmişti.



Tasarıda Avrupa Birliği'nin 50. maddesi uyarınca Birleşik Krallık'ın Birlikten çekilmek istediğini AB'ye bildirme yetkisi başbakana veriliyor.



Avam Kamarası'nda çarşamba günü soruları yanıtlayan İngiltere Baibakanı May, (Brexit) süreciyle ilgili hükümet planını resmi bir rapora dönüştürerek parlamentoya sunacaklarını açıklamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Mecliste müzakere Yasa belli Brexit olmaya süreci başladı Birleşik Krallık İngilterenin Gepost: 26 januari 2017