İngiltere Başbakanı Theresa May ile Polonya Başbakanı Beata Szydlo telefonda görüştü.



İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin, dün akşamki telefon görüşmesinde, İngiltere'nin Brexit stratejisi ve Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak müzakereler konularını ele aldıkları bildirildi.



Açıklamaya göre, Polonyalı mevkidaşını arayan May, İngiltere'nin Brüksel ile yapacağı müzakerelere dair hedeflerini ve AB ile İngiltere arasında imzalanacak en doğru anlaşmaya yönelik vizyonunu anlattı.



Başbakan May görüşmede, Birleşik Krallık'ın, AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşları ile ülkesindeki AB vatandaşlarının haklarına ilişkin bir anlaşmaya müzakerelerin başında varılmasına öncelik verdiğini belirtti.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Başbakan May, böylece bunun insanların geleceklerine dair güven sağlayacağını söyledi. May ayrıca ülkesinin, birlikten ayrılmasını takiben AB ile büyük bir serbest ticaret anlaşmasını müzakere etme ve güçlü ticaret ortaklığını devam ettirme niyeti olduğunu bildirdi. Başbakan Szydlo da her iki konunun önemine ilişkin Başbakan May ile hemfikir oldu. Liderler ayrıca savunma ve güvenlik konularında iş birliğinin devam ettirilmesi gerekliliğini ele aldı. Başbakan Szydlo, NATO düzenlemeleri kapsamında İngiliz askerlerinin Polonya'ya gönderilmesi planlarını memnuniyetle karşıladı."



Polonya'nın Brexit endişesi



İngiltere'nin Brexit kararının, adada yerleşik 3,3 milyon AB vatandaşının haklarına ilişkin oluşturduğu belirsizlik Başbakan May üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.



Birleşmiş Milletler verilerine göre, 1,3 milyon İngiliz vatandaşı AB ülkelerinde, Birleşik Krallık topraklarında da yaklaşık bir milyon Polonyalı yaşıyor. Serbest dolaşımdan faydalanarak adaya yerleşen Polonyalılar, Brexit'in beraberinde getirdiği belirsizliklerden dolayı İngiltere topraklarındaki geleceklerine dair endişe duyuyor.



İngiltere Başbakanı May, hükümetinin 12 maddeli AB çıkış planı ve Brüksel ile yürütülecek müzakerelerdeki amaçlarını bu hafta düzenlediği basın toplantısıyla açıklamıştı. May bu çerçevede, ülkesinin AB'den ayrılırken ortak pazardan da çıkacağını söylerken, Britanya'da yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşanan Britanyalıların haklarının garanti altına alınması ile işçi haklarının korunmasını da amaçları arasında sıralamıştı.



Hükümet, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin mart sonuna kadar devreye alınacağını bildirmişti. İngiltere'nin bu adımı atmasıyla adadaki AB vatandaşlarının hakları da dahil olmak üzere ülkenin AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç başlamış olacak.



23 Haziran'da yapılan AB referandumunda Birleşik Krallık halkının yüzde 51,9'u AB'den ayrılmaya destek vermişti.