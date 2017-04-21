Ingiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore: 'Türkiye Biliyorum Ki Çok Güçlü Ülkedir'

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "Türkiye turizmde geçen yıl çevresel etkiler ve darbe girişiminden dolayı zor bir yıl geçirdi. Bu zor yılda İngiltere yanında oldu." dedi.



Büyükelçi Moore, Siteler Mahallesi'nde bir otelde görme engelli eşi Maggie Moore'nin "yol arkadaşı" köpeği "Star" ile basın toplantısı düzenledi.



Türkiye ile İngiltere'nin çok iyi bir müttefik olduklarını ve ilişkilerinin çok geniş yelpazeyi kapsadığını belirten Büyükelçi Moore, iki ülkenin ticaret alanında çok yakın iş birliği içinde bulunduğunu ifade etti.



Moore, "Ticaretimizin miktarı 16 milyar dolar. Dünyaca tanınmış İngiliz markalar Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Türkiye'de 3 bin şirket faaliyet gösteriyor. İngiltere'de beyaz eşya sektöründe, gıda sektöründe inanılmaz büyüklükte Türklerin yatırımları var." diye konuştu.



Bölgesel gelişmelerde ve Suriye'de iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Moore, "Türkiye, turizmde geçen yıl çevresel etkiler ve darbe girişiminden dolayı zor bir yıl geçirdi. Bu zor yılda İngiltere yanında oldu. Özellikler darbe girişimi gecesinde erken saatlerde bakanlara mesaj gönderdim. Bizim demokratik Türkiye'den yana olduğumuzu ilettim." ifadesini kullandı.



"Türkiye biliyorum ki çok güçlü ülkedir"



Türkiye'yi 30 yıldır çok iyi tanıdığını anlatan Büyükelçi Moore, geçen yılın zor bir yıl olduğunu ve bu zor yılda turist sayısının azaldığına işaret ederek, "1990'da Türkiye'ye ikinci katip olarak geldim. Çıraklık dönemimi burada geçirdim. Türkiye biliyorum ki çok güçlü ülkedir. Bu sıkıntıları aşar. Aynı şekilde dost ve müttefiklerinin yardımıyla bu sıkıntıları aşacak. İstikrar devam ederse, yavaş yavaş güven gelecek ve turistler bu sene gelecekler. Biz gerçekçi bir Türkiye resmi vermeye çalışıyoruz. Olumluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



"Maggie ve ben tatillerimizi Türkiye'de geçiyoruz"



Güven sürdüğü müddetçe İngiliz turistlerin Türkiye'ye gelmeye devam edeceğini kaydeden Moore, Marmaris'in güzel bir tatil beldesi olduğunu ve İngilizleri çok cezbettiğini anlattı.



Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile dost olduğunu belirten Büyükelçi Moore, "İngiliz turistler gelecektir. Maggie ve ben tatillerimizi Türkiye'de geçiyoruz." dedi.



İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ise İngiltere ile Marmaris'in 1970'li yıllarda yat turizmine başladıklarını, 1985'li yıllarda da mas turizmine geçiş yaptıklarını aktardı.