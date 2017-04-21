İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla'da

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde temaslarda bulundu.



Moore, görme engelli eşi Maggie Moore ile Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale'yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Muğla Yabancılar Derneğine ziyaret gerçekleştiren Moore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere Büyükelçisi olarak Türkiye'de yerleşen İngiliz vatandaşlarının topluma katılımını görmek istediğini dile getirdi.



Moore, "Eğer Türkiye'ye yerleşmek isterseniz biraz Türkçe öğrenmek lazım. Yerli topluma katılmak lazım. Bir şeyler vermek lazım. Buradaki İngilizler, bu topluma tam şekilde entegre olmuş." dedi.



İngiliz turistlerin Türkiye'ye gelmeyi çok istediğini belirten Moore, şunları söyledi:



"Çünkü burada, doğal güzellikler, tarihi yapılar ve en önemlisi Türk misafirperverliği bizi karşılıyor. 30 senedir Türkiye ile bağlantım var. Ben de sık sık bu bölgeye eşim ve ailemle geliyorum."



Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu da İngiltere Büyükelçisi Moore'u ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Muğla'da yaşayan 35 bin yabancının çoğunluğunun İngiliz vatandaşı olduğunu anlatan Karanfiloğlu, "Sosyal, kültürel bütün olaylara katılıyorlar. Etkin ve aktif bu insanların, sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlıyoruz." diye konuştu.



Yaklaşık 10 yıldır Köyceğiz'de yaşayan Alberta Stockdale ise Büyükelçi'nin Köyceğiz'i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçede çok mutlu olduğunu söyledi.