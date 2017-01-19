İngiltere'nin AB'den Çıkması Bankacıları Etkileyecek

UBS Başkanı Axel Weber, Londra'da 5 bin civarında olan personellerinden 1.000 kadarının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından etkilenebileceğini bildirdi.

"BİN PERSONELİMİZ BU KARARDAN ETKİLENECEK"

Davos'ta BBC'ye konuşan Weber, "Londra'da yaklaşık 5 bin porsonelimiz var. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararından Londra'da bulunan bin kadar personelimiz etkilenebilir. Bu personel için karar verirken İngiltere ile AB arasında nihai anlaşmanın nasıl şekilleneceğine bakacağız" dedi. UBS, 2016'da Avrupa varlık yönetim operasyonlarının büyük bölümünü konsolide etmek için Frankfurt'ta bir banka oluşturdu.

BİR HABER DE GOLDMAN'DAN

Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesinin haberine göre Goldman Sachs, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının yarattığı endişeler nedeniyle Londra'dan 1000 kadar personelini Frankffurt'a kaydırmayı değerlendiriyor.

Habere göre Goldman Sachs, Londra'daki personelini yarı yarıya azaltarak 3 bine çekmeyi ve önemli operasyonlarını New York ile kıta Avrupası'na özellikle Frankfurt'a taşımayı düşünüyor. Handelsblatt'a bilgi veren kaynaklar Goldman Sachs'ın Frankfurt'a taşımaylı düşündüğü personel arasında işlemciler ile regülasyonlar ve uyumdan sorumlu müdürlerin oldğunu ifade ederken, arka ofis personelininin Varşova'ya, Fransız ve İspanyol şirketleriyle çalışan yatırım bankacılarının da bu iki ülkeye taşınmalarının düşünüldüğünü belirtti.