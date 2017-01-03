İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sir Ivan Rogers istifa etti.
İstifasını açıklayan Büyükelçi Rogers'ın İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakerelerinde önemli rol oynaması bekleniyordu.
Geçen yıl Haziran ayı sonunda yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin ayrılık müzakerelerini Mart ayı sonunda başlatacağı belirtilmişti.
Rogers'ın Aralık ayında bir toplantı sırasında Brexit sürecinin tamamlanmasının 10 yıl alabileceğini dile getirmişti.
Rogers İngiltere'nin AB Daimi Temsilciliğine 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron tarafından atanmıştı.Rogers'ın görev süresi kasım ayında dolacaktı.
Auteur: euronews-tr
Tags: Brexit Brussels istifa Rogers Avrupa Birliği etti Temsilcisi Daimi Birleşik Krallık İngilterenin Gepost: 03 januari 2017
İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Rogers İstifa Etti
İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sir Ivan Rogers istifa etti.
Kaynak: Euronews.com
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