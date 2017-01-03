İngiltere'nin AB Büyükelçisi İstifa Etti





İngiltere'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi İvan Rogers Brexit sürecinin başlamasına birkaç hafta kala sürpiz bir şekilde istifa etti. İvan Rogers 2013'te AB Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti. Siyasi uzman Vivien Pertusot İngiltere'nin bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyledi:



"Görevinden ayrılmış bulunuyor. Kimin koltuğuna oturacağı sorgulanıyor. Londra'da veya Avrupa başkentlerinde bu görevi üstlenecek yetkili aranıyor. Zira müzakereler çok yakında başlayacak. Doğruyu söylemek gerekirse bu çok karmaşık bir durum. İstifa İngiltere için açık ve net bir şekilde kötü haber."



İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit ile ilgili sürecin mart ayı sonuna kadar devreye sokulacağını açıklamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: etti Diplomatik gerilim istifa İngilterenin Birleşik Krallık Avrupa Birliği Büyükelçisi Gepost: 03 januari 2017