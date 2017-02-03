İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney: Brexit Yolunun Başındayız





İngiltere Merkez Bankası (BoE) başkanı Mark Carney, Brexit'in ekonomik sonuçlarının olmayacağının sanılmamasını, İngiltere'nin Brexit yolunun henüz başında olduğunu söyledi.



İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 0,25 seviyesinde sabit tutuldu.



İngiltere ekonomisinin 2017 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye çıkarılırken bu rakam 2018 için yüzde 1,6, 2019 için ise yüzde 1,7 seviyesinde öngörüldü.



İngiltere Merkez Bankası başkanı Mark Carney, verilerle ilgili açıklamasında, ekonomiye dair iyimser tahminlerinin güçlenmesinin, Brexit referandumunun hiçbir sonucunun olmadığı anlamına gelmeyeceğini belirtti, gelecekte yapılacak düzenlemelere dair belirsizliğin 2015 yılının sonundan itibaren yatay bir seyir izleyen işletme yatırımlarını baskıladığını söyledi.



Carney, bu yatırımların, üç yıl içinde, ücretler, gelirler ve verimliliği etkileyen sonuçları nedeniyle, referandumdan önceki tahminlerin dörtte biri kadar azalmasının beklendiğini söyledi.



Mark Carney, Merkez Bankası'nın 2018 yılı başlarında enflasyonun yüzde 2.8'e yükseleceği tahminiyle ilgili olarak da bunun tamamen Sterlin'de Brexit sonrası yaşanan değer kaybıyla ilgili olduğunu vurguladı.



Mark Carney, İngiltere Merkez Bankası başkanı: "Brexit yolculuğu şimdi başlıyor. Yönü net olsa da bir sürü ayrıntısı var. Ne olursa olsun, para politikası, enflasyon hedefini bulmak ve ekonomide gerekli düzenlemeleri yapmak için uygulanacak."



Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, varlık alım program hedefini de değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde bıraktı.



Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında para politikasının Brexit sürecinde arz, muhtemel talep, kur ve enflasyona bağlı olduğu vurgulandı.



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Tags: başındayız Brexit başkanı Merkez İngiltere Bankası Bankası Carney: Birleşik Krallık İngiltere yolunun Banka Ekonomik büyüme Gepost: 02 februari 2017