İngiltere Maliye Bakanı Hammond Açıklaması

DAVOS/ İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin geçiş anlaşmalarının son derece önemli olduğunu belirterek, "Gümrük ve geçişler gibi konular birkaç ayda çözülemeyecek. Birçok geçiş görüşmesi olacak. Bu görüşmeler yıllarca sürecek." dedi.



İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Hammond, İngiltere'nin birlikten çıkış için öngörülen 2 yıllık süre içerisinde serbest ticaret anlaşmasına ilaveten göçmenlik düzenlemeleri ve geçiş anlaşmalarını görüşeceğini söyledi.



Hammond, AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50. maddenin yürürlüğe konulmasının ardından 2 yıllık süre içerisinde, Mart 2019'da genel bir anlaşmaya varılmasının hedeflendiğini bildirdi.



Birlikten çıkış sürecine ilişkin geçiş anlaşmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Hammond, şunları kaydetti:



"Gümrük ve geçişler gibi konular birkaç ayda çözülemeyecek. Birçok geçiş görüşmesi olacak. Bu görüşmeler yıllarca sürecek. Eğer bir şekilde Avrupa piyasalarına erişiminizin kesilmesi gibi bir yıkımla karşılaşırsak kendimizi yeniden keşfetmemiz gerekecek. Farklı bir model bularak hayatımızı kazanmaya devam edeceğiz ve dünyadaki rekabet gücümüzü koruyacağız. Çok net bir mesaj vermek istiyorum; kendimizi daha önce yeniden keşfettik. Eğer zorunda kalırsak bunu yeniden yaparız."



İngiltere Başbakanı Theresa May, salı günü yaptığı konuşmada, İngiltere'nin ortak pazardan ayrılarak AB ile karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanması için çalışacağını belirtmişti.



Londra'da yerleşik uluslararası finans kuruluşları arasında Avrupa piyasalarına erişimin kesilebileceği yönündeki endişeler artarken, son olarak HSBC'den yapılan açıklamada, Londra'daki genel yönetim merkezinde çalışan bin kişinin 2 yıl içerisinde Fransa'nın başkenti Paris'e taşınacağı bildirilmişti.



Bu arada, İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in Üst Yöneticisi Jes Staley ise yaptığı açıklamada, Londra'nın Avrupa'daki finans sektörü için önemini korumaya devam edeceğini söylemişti.