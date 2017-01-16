İngiltere Ligi'nde Everton, Manchester City'yi 4-0 Yendi

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışı yapan Pep Guardiola'nın öğrencileri bu yenilgiyle lider Chelsea'nin 10 puan gerisine düştü ve 5. sıraya geriledi. City, Guardiola yönetiminde en farklı yenilgisini aldı.

ŞOV LUKAKU'YLA BAŞLADI

34. dakikada Lukaku ile 1-0 öne geçen Everton, soyunma odasına moralli gitti. İkinci yarının hemen başında ise Mirallas sahneye çıktı! Belçikalı forvet 47. dakikada Everton'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

79'da ise Everton hızlı atakta 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Tom Davies ile şık bir gol bularak skoru 3-0'a getirdi. Maça son noktayı ise Everton'ın yeni transferi 19 yaşındaki Lookman ile koydu. Ara transfer takıma katılan Nijeryalı oyuncu 90. dakikada girdiği oyunda duraklama dakikalarında gol atarak maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

SON 4 DEPLASMANDA 3 YENİLGİ

Everton bu sonuçla 33 puana yükselerek 7. sırada yer aldı. Son 4 deplasman maçında 3. yenilgisini yaşayan Manchester City ise 42 puanla 5. sırada geriledi.

City gelecek hafta zirve yarışı yapan Tottenham'ı sahasında konuk edecek.