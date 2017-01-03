İngiltere: İmalat Sektöründe Rekor Büyüme





Brexit referandumunun ardından ekonomisini olası yeni şartlara hazırlayan İngiltere'de imalat sanayii büyüme hızı, geçtiğimiz ay son 2 buçuk yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi.



Sektörün performansındaki artışta yurt içi ve yurt dışı kaynaklı yeni siparişler etkili oldu.



İngiltere merkezli Markit Araştırma Kuruluşu'nun verilerine göre bu ülkede İmalat Sanayii Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçtiğimiz ay, bir önceki aydaki 53.6'dan 56.1'e yükseldi.



Bu rakam 2014 yılının kasım ayından sonra kaydedilen en yüksek İmalat PMI verisi sayılıyor.



Endeksi hazırlayan Markit tarafından yapılan açıklamada İngiltere'deki imalat PMI verilerinin, sektörün üretimindeki karşılığının yüzde 1.5'a yakın artışa işaret ettiği belirtildi.



İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 2'nin üzerinde büyümesi bekleniyor.



Öte yandan İrlanda'da imalat sanayii PMI verisi geçtiğimiz aralık ayında üst üste üçüncü ayda da yükselerek son 17 ayın en yükseği olmak üzere 55.7 kaydedildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: İngiltere: Endüstri Ekonomi rekor büyüme İrlanda İmalat Birleşik Krallık sektöründe Gepost: 03 januari 2017