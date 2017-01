İngiltere Hükümeti Brexit Planlarını Resmiyete Döküyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili hükümet planını resmi bir rapora dönüştürerek parlamentoya sunacaklarını açıkladı.



İngiltere Parlamentosu'nda haftalık yapılan "Başbakana Sorular" oturumunda konuşan May, Anayasa Mahkemesi'nin Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesinin parlamentonun onayıyla olması gerektiği yönündeki kararını takiben bilgi verdi.



Hükümet, bu yetkinin bakanlar kuruluna devredilmesini öngören bir yasa tasarısını önümüzdeki günlerde parlamentoya sunacağını ilan etmişti.



Başabakan May, yasa tasarısının oylanması öncesinde hükümetin Brexit stratejisini de "beyaz belgeye" dönüştürerek parlamentoda tartışmaya açacağını söyledi.



İngiliz siyasetinde "beyaz belge" diye adlandırılan bu tür raporlar, oylamaya sunulacak yasa tasarılarının tartışılmasına zemin teşkil edecek ölçüde ayrıntı içeriyor.



ABD ile yeni ticaret anlaşması



İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak bir ticaret anlaşmasında İngiliz çıkarlarını ve değerlerini ön planda tutacaklarını söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere değinen May, "Birleşik Krallık menfaatlerini garanti altına alacak, bunu birinci sıraya koyan, ticaretimizi arttıran, refah getiren, İngiltere'yi büyüten ve bunları aradığımız Birleşik Devletlerle bir ticaret anlaşması yapmak istiyoruz. Dünyanın geri kalanıyla yapmak istediğimiz gibi. Ondan sonra bu hükümetteki amacımız ekonomimizin Birleşik Krallık'ın her yerindeki insanlar için çalışır olması." dedi.



May önümüzdeki günlerde yapacağı Washington seyahati ile ABD Başkanı Donald Trump'ı yeminin ardından ilk ziyaret edecek yabancı lider olacak. İngiltere Başbakanı May, milletvekillerinden Trump ile kadınlar hakkındaki açıklamalarının ardından rahatça konuşabilecek misiniz şeklinde soruya ise "ABD başkanı ile konuşmaktan korkmuyorum" diye cevap verdi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Brexit resmiyete Avrupa Birliği İngiltere siyaseti planlarını Referandum İngiltere döküyor Birleşik Krallık hükümeti Theresa May Gepost: 25 januari 2017