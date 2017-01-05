İngiltere: Hizmet Sektörü Pmı Verisi Beklentilerin Üzerinde





İngiltere'de hizmet sektörü aralık ayında beklentilerin üzerinde büyüdü.



Markit Economics verilerine göre hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bu ayda, 2015 yılının temmuz ayından sonra en yüksek olmak üzere 56,2 kaydedildi. Bu rakam kasım ayında ise 55,2 seviyesindeydi.



Markit'ten yapılan açıklamada verilerin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi değil ancak faiz artırımına gitme ihtimalini artırdığı belirtildi.



Bazı ekonomistler de PMI verisini, herkesin kötümser olduğu Brexit endişelerinin yersiz olduğuna işaret ettiği, Brexit sonrası ekonomiye dair karamsar tablodan kaçınmak gerektiğini gösterdiği şeklinde yorumladılar.



İngiltere ekonomisi, geçtiğimiz haziran ayında Avrupa Birliği'nden ayrılık kararıyla sonuçlanan Brexit referandumunun olumsuz etkilerine rağmen, 2016 yılının son aylarında büyüme ve istihdam verilerinde de beklentilerin üzerinde ivme kaydetmişti.



Öte yandan İrlanda'da hizmet sektörü PMI endeksi son 5 ayın en yükseğine çıkarak 59.1 kaydedildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: İngiltere: sektörü Ekonomi Hizmet İrlanda beklentilerin Birleşik Krallık verisi üzerinde PMI Gepost: 05 januari 2017