İngiltere Futbol Federasyonu, Feghouli'nin Yediği Kırmızı Kartı İptal Etti

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), West Ham'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin pazartesi günü lig maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti.

İZLEDİLER, KARTI İPTAL ETTİLER

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Londra ekibinin itirazını değerlendiren Federasyon, Manchester United ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın 15. dakikasında Phil Jones ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Mike Dean'ın 27 yaşındaki Cezayirli yıldıza gösterdiği kırmızı kartın geçersiz olduğuna hükmetti.

Feghouli, takımının Federasyon Kupası'nda Manchester City ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

FERNANDİNHO'YA RET

Öte yanda Federasyon, iki gün önce oynanan Burnley maçında bu sezon üçüncü kırmızı kartını gören Brezilyalı Fernandinho'nun itirazını ise kabul etmedi.

31 yaşındaki City'li orta saha oyuncusu, West Ham United ile yapacakları lig ve kupa maçlarının yanı sıra Everton ve Tottenham karşısında da cezalı duruma düştü.