İngiltere Erken Seçime Gitme Kararı Alıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken seçim yapılmasını istedi. AB'den ayrılma kararı alan İngiltere erken seçime gidiyor.



İngiltere Başbakanı May, "Önümüzdeki yıllara ilişkin netlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolu bu seçimleri yapmak ve almak zorunda olduğum kararlar için sizin desteğinizi istemekten geçiyor" açıklamasını yaptı.



May, daha önce erken seçime gidilmeyeceğini ve genel seçimlerin planlandığı gibi 2020'de yapılacağını belirtmişti.



May'in erken seçim planının hayata geçirilmesi için daha önce seçimlerin beş yılda bir yapılmasını düzenleyen yasanın değiştirilmesi gerekiyor.



Bunun için de Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor.



İşçi Partisi daha önce bu değişikliği destekleyeceğini açıklamıştı. Açıklamaya ilk tepki ise Liberal Parti'den geldi.



Partinin lideri Tim Farron Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Bu seçimler, size ülkenin yönünü değiştirme şansını tanıyor. Felaket sonuçlar doğuracak Sert Brexit yaşanmasını istemiyorsanız… bu sizin için fırsat" dedi.