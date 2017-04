Ingiltere Erken Seçime Gidiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken seçime gideceklerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan ve geçtiğimiz günlerde Brexit sürecini resmen başlatan İngiltere erken seçime gidiyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, düzenlediği basın toplantısında hükümetin erken seçim kararı aldığını duyurdu. Seçimin, 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen May, "Kabine toplantısı gerçekleştirdik ve 8 Haziran'da Genel Seçim yapılmasına karar verdik" dedi.



