İngiltere Erken Seçime Gidiyor
Süpriz bir şekilde kabineyi toplayan İngiltere Başbakanı Theresa May, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 8 Haziran'da genel seçime gidilmesi kararı alındığını söyledi.
Süpriz bir şekilde kabineyi toplayan İngiltere Başbakanı Theresa May, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 8 Haziran'da genel seçime gidilmesi kararı alındığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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