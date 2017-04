İngiltere Erken Seçim Noktasına Nasıl Geldi?

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün 8 Haziran'da erken seçime gidilmesini istedi. Seçim kararı için Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor. Ancak seçim kararının alınmasına herhangi bir sorun beklenmiyor.





İngiltere'nin AB'den çıkışına (Brexit) yönelik müzakerelerinin başlayacağı dönemde May'in erken genel seçim istemesi sürpriz olarak karşılandı.



Zira geçen yılki Brexit referandumu sonrası Başbakan David Cameron'ın istifasının ardından göreve gelen May daha önce hep erken seçime gitmeyeceğini açıklamıştı.



Kamuoyu araştırmalarına göre May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti seçimin favorisi.



Peki İngiltere, Brexit referandumundan erken genel seçim noktasına nasıl geldi.



Sürecin dönüm noktalarını derledik:



23 Haziran 2016



Yapılan referandumda yüzde 51.9 oyla İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karar verildi.



24 Haziran 2016



İngiltere Başbakanı David Cameron, referandum sonucunu bir başarısızlık olarak kabul ederek istifa edeceğini açıkladı.



13 Temmuz 2016



İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, önce Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, sonra da başbakan oldu.



2 Ekim 2016



Theresa May, Brexit sürecini Mart ayının sonuna kadar başlatacağını açıkladı.



3 Kasım 2016



İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Brexit müzakerelerine Parlamento onayı olmadan

başlanamayacağına hükmetti.



17 Ocak 2017



İngiltere Başbakanı Theresa May, uzun süredir merakla beklenen Brexit stratejisini açıklayan bir konuşma yaptı.



15 Mart 2017



İngiltere'de Parlamento'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini (Brexit) resmen başlatmaya

izin veren tasarıyı onayladı.



29 Mart 2017



İngiltere Başbakanı Theresa May May, Brexit sürecini

resmen başlattı.



Theresa May, AB'nin Lizbon Antlaşması'nın 50. Maddesi uyarınca imzaladığı altı sayfalık ihbar mektubunu Brüksel'e gönderdi.



18 Nisan 2017



Theresa May, 8 Haziran'da erken seçime gidilmesini istedi.



May, diğer partilerin Brexit süreciyle ilgili tutumlarını eleştirerek, "Eğer bu genel seçimi şimdi yapmazsak, siyasi oyunlar devam edecek" diye konuştu.