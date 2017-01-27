İngiltere: Ekonomik Büyüme Brexit'e Rağmen Beklentilerin Üzerinde





İngiltere ekonomisi geçtiğimiz yılın ekim ve aralık ayları arasındaki son çeyreğinde beklentilerin üzerinde olmak üzere yüzde 0.6 büyüdü.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre ekonomik büyüme bir yıl öncenin aynı dönemine göre ise yine tahminleri aşarak yüzde 2.2 kaydedildi.



İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Twitter mesajında 4'üncü çeyrek verilerini, İngiltere ekonomisinin temelinin güçlü olduğunu gösterdiği şeklinde yorumladı. Hammond, Brexit sonrası Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden tanımlanmasından kaynaklanan belirsizlikle karşılaşabileceklerini hatırlatırken rekabetçi bir ekonomi yaratmak için bu süreçte fırsatlardan yararlanacaklarına da değindi.



Öte yandan İngiltere Merkez Bankası başkanı Mark Carney büyümenin tüketici harcamalarına gittikçe daha fazla bağımlı hale gelmesinden yakındı.



Nitekim İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ni verilerle birlikte yayınladığı açıklamasına göre tüketici harcamalarının bu dönemde özellikle sehayat ve perakende sektörlerinde ivme kazanması büyümenin yukarı yönlü seyrinde etkili oldu. Üçüncü çeyrekte gerileyen imalat sektörü ise bu dönemde üretim seviyesini artırdı.



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Tags: İngiltere: Brexit Ekonomik üzerinde rağmen Brexite büyüme beklentilerin Avrupa Ekonomik iyileşme Ekonomik büyüme AB Parlamentosu Gepost: 26 januari 2017