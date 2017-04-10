İngiltere, Eğitimde Oyun Oynanmasını İstemiyor

İngiltere'de bir okulun yaptığı açıklamaya göre, konsollar ve online oyunlar çocukların uyumamalarına ve gün içerisinde sınıfta yorgun olmalarına sebep oluyor.



İngiltere'nin batısında yer alan ve en iyi okullar arasında gösterilen King Solomon Academy'e göre, Xbox ve PlayStation gibi konsollarda vakit geçiren öğrencilerin, sınavdan düşük not aldıkları takdirde daha iyi çalışma şartları yaratmak adına konsollarına el konduğu ifade ediliyor.



Okul müdürü Max Haimendorf'un açıklamasına göre, akıllı telefonlar ve oyun konsolları ebeveynlerden izin alınmak koşuluyla toplanarak öğrenciler için daha iyi çalışma koşulları yaratılması sağlanıyor. Bu önlemin, davranış geliştirmek ve notların yükseltilmesine katkı sağlamak adına alındığını da belirtiyor. Ailelerin ise okul tarafından alınan bu önleme ya rıza göstererek ya da bizzat kendileri cihazları okula teslim ederek karşılık verdiği açıklanıyor.







Okulun 2015 yılında diğer eğitim kurumlarıyla kıyaslandığı listede birincilik aldığı ve İngiltere'den dışarıya öğrenci gönderen sınavlar için en iyi sonuçlarla ön plana çıktığı biliniyordu.



Günde üç saat ve daha fazla konsol oyunlarıyla vakit geçiren çocuklarınsa, hiperaktif olmaya, kavga etmeye ve okulda gösterilen derslere karşı daha ilgisiz olmaya yatkınlığı bulunduğu belirtiliyor.