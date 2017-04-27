İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Suriye'ye Müdahale İçin Parlamento Onayı Şart Değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesi halinde, İngiltere'nin bunun dışında kalmasının çok zor olacağını söyledi.



Boris Johnson

BBC

'ye yaptığı açıklamada, böyle bir askeri müdahaleye olası destek vermeleri için parlamentodan onayı almalarının da şart olmadığını belirtti.





Johnson, "ABD'nin kimyasal saldırıya misilleme olarak bir tür harekat teklifi olursa buna hayır demenin çok zor olacağını düşünüyorum. Bize gelir destek isterlerse, ki bunun Başbakan'ın da görüşü olduğunu biliyorum, bizim için hayır demek zor olacaktır" dedi.





'Suriye hükümeti cinayet işledi'



İngiltere Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetinin "neredeyse 100 yıl önce yasaklanan silahlarla kendi vatandaşlarına karşı cinayet işlediğini" de vurguladı.



ABD, Suriye'de 87 kişinin hayatını kaybettiği ve kimyasal olduğu öne sürülen saldırının ardından orduya ait hava üssüne Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenlemişti.



Avrupa Birliği de ABD gibi, kimyasal olduğu öne sürülen saldırıdan Suriye yönetimine bağlı güçleri sorumlu tutuyor.



Rusya ve Suriye hükümeti ise saldırının kimyasal olmadığını ve operasyonda İdlib'deki aşırı İslamcı grupların elindeki bir mühimmat ile kimyasal deposunun hedef alındığını söylüyor.



İngiliz yasalarına göre, bir askeri müdahale öncesi hükümetlerin parlamento onayı alması gerekmiyor. Ancak son yıllarda milletvekillerinin onayının alınması yönünde bir teamül oluştu.



Ancak İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak seçimler nedeniyle ABD'nin olası bir yeni askeri müdahalesinde İngiltere Parlamentosu'nda oylamanın nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor.



Askeri güçlerin konuşlandırılmasında hükümetler, kraliyetten alınan yetkiyle hareket ediyor ancak İngiltere'de anayasa büyük ölçüde yazılı olmadığından, hiç kimse bunun tam olarak neleri kapsadığından emin değil.