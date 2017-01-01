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İngiltere'den Türkiye'ye Destek Mesajı

İngiltere'den Türkiye'ye Destek Mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İngiltere'den Türkiye'ye Destek Mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Johnson, açıklamasında, "İstanbul'daki gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından düşüncelerim, Türk halkı ile birlikte. Türk dostlarımızla omuz omuzayız" ifadelerini kullandı. - Londra

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