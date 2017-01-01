İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Johnson, açıklamasında, "İstanbul'daki gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından düşüncelerim, Türk halkı ile birlikte. Türk dostlarımızla omuz omuzayız" ifadelerini kullandı. - Londra
İngiltere'den Türkiye'ye Destek Mesajı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads