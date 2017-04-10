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İngiltere'den Çin'e İlk Tren Yola Çıktı
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İngiltere'den Çin'e İlk Tren Yola Çıktı

İngiltere'den Çin'e doğrudan mal taşıyacak olan ilk yük treni yola çıktı.

İngiltere'den Çin'e İlk Tren Yola Çıktı

İngiltere'den Çin'e doğrudan mal taşıyacak olan ilk yük treni yola çıktı. Tren 7 ülkeyi geçerek Çin'e ulaşacak.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Çin