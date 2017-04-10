İngiltere'den Çin'e İlk Tren Yola Çıktı
İngiltere'den Çin'e doğrudan mal taşıyacak olan ilk yük treni yola çıktı.
İngiltere'den Çin'e doğrudan mal taşıyacak olan ilk yük treni yola çıktı. Tren 7 ülkeyi geçerek Çin'e ulaşacak.
Kaynak: Dunya.com
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