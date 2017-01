İngiltere'den AB'ye Tehdit: Hiç Anlaşma Yapmamak Kötü Bir Anlaşmadan İyidir

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupalı liderlerle yaptığı toplantıda Brexit sürecinde İngiltere'nin AB ile anlaşma yapmamasının İngiltere için kötü bir anlaşmadan daha iyi olacağı tehdidinde bulundu.



İngiltere ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci sancılı bir şekilde sürüyor.



İngiltere Başbakanı May, Londra'da düzenlenen toplantıda, İngiltere'nin Brexit sürecinde 12 maddeden oluşan önceliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerken Avrupalı liderler de ülkenin "çok zorlu" bir çıkışa doğru yol aldığı uyarısında bulundu



Brexit sürecinde başlaması gereken 50. Madde müzakerelerinin iyi gitmesi durumunda İngiltere'nin AB ile iyi geçinebileceğini ifade eden May"olumlu bir sonuca varılacağından eminim aynı zamanda İngiltere için bir anlaşma olmamasının kötü bir anlaşmadan daha iyi olacağından da eminim" diye konuştu.



May, Londra'daki Lancaster House'da yaptığı konuşmada, 27 ülkeden oluşan Avrupalı liderlere AB ile anlaşma sağlanmasında aşağıda maddelerin İngiltere için öncelikli olduğunu iletti:



Rekor sayıdaki göçmenlerin kamu servislerini sıkıntıya sokması sebebiyle Britanya'nın sınırlarını tekrar kontrol altına alması



İngiltere bundan böyle Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yükümlülüğünde bulunmamalı



İngiltere'nin ortak pazar üyeliğinden tamamen çıkması



İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden çıkması buna karşılık ortak üye olarak kalması







İngiltere'nin AB bütçesine yüksek miktarda bağışta bulunmaması bunun yerine belirli programlara küçük miktarlarda katkı yapması







İngiltere'nin bunlara karşılık Avrupa Birliği ile daha yeni, kapsamlı ve Büyük bir ticaret anlaşması arayışına girmesi ayrıca Avrupa dışındaki ülkelerle küresel İngiltere stratejisi kapsamında ticari ilişkiler inşa etmesi



İngiltere Başbakanı May, konuşmasında ayrıca AB ile yapılacak son anlaşmanın parlamentoya sunulacağını da belirtti. - Londra