İngiltere'deki 1 Mayıs Kutlamalarında Binlerce Kişi Trafalgar Meydanı'na Yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'daki düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında, binlerce katılımcı Trafalgar Meydanı'na yürüyerek ekonomik sistemi ve kemer sıkma politikalarını protesto etti.



Londra kent merkezindeki 1 Mayıs gösterilerine katılım yoğun olurken, Britanya Gölge Kabine Başkanı İşçi Partili John McDonnell kalabalığı hitap etti. McDonnell konuşmasında, işçilerin birleşmesi ve dayanışma halinde toplumsal adaletsizlikle mücadele etmesi çağrısında bulundu.



Londra'nın Clerkenwell Green semtinden Trafalgar Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.



"Hayatlarımıza yapılan saldırılara karşı birleşme günü"



İşçi Bayramı etkinliklerini düzenleyen birlikler ortak basın açıklaması yaparak, "İşçi Bayramı, NHS'deki (İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti) önemli sorunlara, engellilere yapılan saldırılara, eğitim ve barınma meselelerine, sendikalaşma karşıtı yasalara, barış karşıtı tehditlere, ırkçılığa, hükümetin baskıcı rejimleri desteklemesine, tüm kemer sıkma politikalarına ve insan haklarına, çevreye, sanata, hayatlarımızın daha pek çok alanına yapılan saldırılara karşı birleşme günüdür," denildi.



"Bunlar, zenginlere daha da güçlenmesine ve her kesimden genç-yaşlı tüm sade vatandaşlara saldırılara yol açan, çok uluslu şirketlerin hükmettiği ekonomik sistemle bağlantılıdır" denilen açıklamada, "Tek büyük mücadeleyle, tüm bunları bir araya getirmemiz gerekmektedir," ifadelerinde bulunuldu. - Londra