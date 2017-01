İngiltere'de Trump Karşıtı Gösteriler

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın görevine resmen başlaması, başkent Londra başta olmak üzere birçok İngiltere'nin birçok kentinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi



Londra merkezli ırkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" adlı sivil toplum hareketi tarafından organize edilen ve "İklim Değişikliğine Karşı Kampanya", "Savaşı Durdurun Koalisyonu" ile "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası" adlı grupların destek verdiği gösteri kapsamında her yaş grubundan çok sayıda kişi soğuk havaya rağmen ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.



Trump'ın "başkanlık kampanyası boyunca ırkçılıkla beslendiğini" öne süren göstericiler eylemde, Trump'ın, ABD-Meksika sınırında inşa etmek istediği duvar, Müslümanların ülkeye girişinin engellenmesi ve yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi politikalarını eleştirdi.



"Trump kendinden utan", "Trump, defol git" ve "Aptal Trump" gibi sloganlar atan, ellerinde de "Trump'a hayır, ırkçılığa hayır" ve "Trump'a hayır, savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler ayrıca, Trump'ın seçim vaadleri sebebiyle özellikle ABD'de ırkçı ve nefret suçu olaylarında artış yaşandığına dikkati çekti.



"Milyarder bir yalancı" tepkisi



Gösteri kapsamında Trump'ın ırkçı politikalarına karşı duruş sergileyen ABD halkına, destek mesajları gönderilirken, Trump'ın Birleşik Krallık'ı ziyaret etmesi halinde ada topraklarında hoş karşılanmayacağı vurgulandı.



Protestoda AA muhabirine açıklamada bulunan etkinliğin organizatörleriden Weyman Bennett, Trump'ın "zehirli görüşlerinin Müslümanlar, Yahudiler, göçmenler ve farklı ten rengine sahip vatandaşlara yönelik nefreti ateşlediğini" söyleyerek, yeni başkanı "milyarder bir yalancı" olarak tanımladı. Bennett, "ABD'nin, ırkçı, cinsiyetçi ve bağnaz bir zehir kokteyli yaratan başkana sahip olması hem utanç verici hem de tehlikeli." dedi.



Londra'daki protestonun yanı sıra ayrıca ülkenin Birmingham, Bristol, Manchester, Leeds, Norwich, Sheffield, Doncaster ve Chesterfield kentlerinde de benzer protesto gösterileri düzenlendi.