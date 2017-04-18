İngiltere'de Sürpriz Erken Seçim Kararı!

İngiltere Başbakanı Theresa May bir açıklama yaparak erken seçime gidilme kararı aldığını açıkladı. May, 8 Haziran'da erken seçim yapılmasını istediğini söyledi.

ERKEN SEÇİM 8 HAZİRAN'DA

"Brexit" kararıyla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de Başbakan Theresa May, 8 Haziran'da erken genel seçime gidiyor.

"İSTİKAR İÇİN TEK YOL ERKEN SEÇİM"

İngiltere Başbakanı Theresa May önümdeki yıllarda istikrarı sağlamanın tek yolunun erken genel seçimden geçtiğini söyledi.

"GÜÇLÜ BİR LİDERE İHTİYAÇ VAR"

May, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının verildiği referandum sonrasında güçlü ve istikrarlı bir liderliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AB'DEN AYRILMA KARARI ALINMIŞTI

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenler ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına karar vermişti.