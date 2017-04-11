İngiltere'de Startup Kurmak/büyütmek

Lütfen etkinliğe buradan kayıt olun: https: //www.meetup.com/techstartupcommunity/events/238461280/Sabancı Üniversitesi SUCOOL olarak düzenli hale getirdiğimiz STARTUP GLOBE MEETUP etkinliklerinin yedincisini 12 Nisan'da gerçekleştireceğiz.

İngiltere'de Startup Kurmak/büyütmek

Lütfen etkinliğe buradan kayıt olun:

https: //www.meetup.com/techstartupcommunity/events/238461280/

Sabancı Üniversitesi SUCOOL olarak düzenli hale getirdiğimiz STARTUP GLOBE MEETUP etkinliklerinin yedincisini 12 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Bu kez globale açılmak isteyen girişimciler için;

Globalleşmeye giden yolda sizleri neler bekliyor?

Global bir oyuncu olma yolunda hangi pazarlara ne zaman açılmalısınız?

Amerika, İngiltere, Avrupa ve Asya arasında ne tür farklar var?

İngiltere özelinde nasıl start-up kurulur? Var olan start-up İngiltere nasıl taşınır? Nasıl büyütülür? Müşteri, iş ortağı ve yatırımcılara nasıl erişim sağlanır?

sorularının yanıtlarını İngiltere Oxford merkezli UK BASE CAMP'in kurucusu Kutlu KAZANCI ve konuklarıyla beraber bulmaya çalışacağız.



Tarih: 12 Nisan 2017, 19: 00-21: 00

Yer: ImpactHub İstanbul (https: //goo.gl/maps/yucjKutLjNk - Tarif: M2-Taksim Metro Hattı, Sanayi Metro durağı, Güney Çıkışı, LOQUM'un olduğu ara)

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Lütfen etkinliğe buradan kayıt olarak meetup grubumuza katılın:

https: //www.meetup.com/techstartupcommunity/events/238461280/

Görüşmek üzere!

sucool.sabanciuniv.edu

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Bu etkinlik İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Startup Globe projesi kapsamında gerçekleşmektedir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kağıthane

Mekan : Impact Hub Istanbul

Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 00: 00

Kategori : İngiltere'de Startup Kurmak/Büyütmek

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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