İngiltere'de Startup Kurmak/büyütmek
Lütfen etkinliğe buradan kayıt olun: https: //www.meetup.com/techstartupcommunity/events/238461280/Sabancı Üniversitesi SUCOOL olarak düzenli hale getirdiğimiz STARTUP GLOBE MEETUP etkinliklerinin yedincisini 12 Nisan'da gerçekleştireceğiz.
Lütfen etkinliğe buradan kayıt olun:
https: //www.meetup.com/techstartupcommunity/events/238461280/
Sabancı Üniversitesi SUCOOL olarak düzenli hale getirdiğimiz STARTUP GLOBE MEETUP etkinliklerinin yedincisini 12 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Bu kez globale açılmak isteyen girişimciler için;
Globalleşmeye giden yolda sizleri neler bekliyor?
Global bir oyuncu olma yolunda hangi pazarlara ne zaman açılmalısınız?
Amerika, İngiltere, Avrupa ve Asya arasında ne tür farklar var?
İngiltere özelinde nasıl start-up kurulur? Var olan start-up İngiltere nasıl taşınır? Nasıl büyütülür? Müşteri, iş ortağı ve yatırımcılara nasıl erişim sağlanır?
sorularının yanıtlarını İngiltere Oxford merkezli UK BASE CAMP'in kurucusu Kutlu KAZANCI ve konuklarıyla beraber bulmaya çalışacağız.
Tarih: 12 Nisan 2017, 19: 00-21: 00
Yer: ImpactHub İstanbul (https: //goo.gl/maps/yucjKutLjNk - Tarif: M2-Taksim Metro Hattı, Sanayi Metro durağı, Güney Çıkışı, LOQUM'un olduğu ara)
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Lütfen etkinliğe buradan kayıt olarak meetup grubumuza katılın:
https: //www.meetup.com/techstartupcommunity/events/238461280/
Görüşmek üzere!
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