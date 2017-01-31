İngiltere'de Sığınmacılar "Fare ve Böcekli Evlere Yerleştiriliyor"

İngiliz Parlamentosu İç İlişkiler Komisyonu, hükümeti, bazı sığınmacıları fare ve böceklerin istilasına uğramış evlere yerleştirmekle suçladı.



Komisyon, İngiltere'nin sığınmacılara yönelik barınma imkanlarıyla ilgili rapor yayımladı.



İngiliz vekiller raporda, hükümetin sığınmacılara sağladığı barınma sisteminin ihale temelli olmasını eleştirerek, sistemin reforme edilmesi gerektiğini vurguladı. Raporda, "Komisyon, devletin bazı yüklenici firmalar tarafından sağlanan sığınmacı evlerini rezil halde buldu. Savunmasız kişilerin bu şartlar altında yaşamaya bırakılması utanç verici." ifadesi yer aldı.



Hükümete, yerel idarelerle birlikte çalışılması çağrısının yapıldığı raporda ayrıca, fare ve böceklerin istilasına uğramış evlerde kalan bazı sığınmacıların ifadelerine yer verildi.



Raporda, adı açıklanmayan bir sığınmacının, "Sıçanlar üst kata çıkıyor ve salondaki erzak dolabına giriyor. Çocuklarımın sağlığından endişe ediyorum. İki defa haşereyle mücadele ekibi gönderileceği söylendi ama kimse gelmedi." ifadeleri yer alırken, bir başka sığınmacının ise, "Mutfak fare dolu. Yemek yediğimiz masanın üzerinde geziyorlar." dediği bildirildi. Bir sığınmacı ailenin ise cilt rahatsızlığı sebebiyle doktor muayenesinden geçtiğinin de belirtildiği raporda, rahatsızlığın sebebinin böcek ısırığı kaynaklı olduğunun doktor tarafından söylendiği kaydedildi.



İç İlişkiler Komisyonu Başkanı ve İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Yvette Cooper, rapordaki bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, sığınmacıların kaldığı bazı evlerdeki koşullarının rezil halde olduğunu dile getirdi.



"Çocukların, fare, sıçan ve tahta kurularının istila ettiği evlerde kaldığı, gebe kadınların yeterli sağlık hizmetinden faydalanamadığı, tecavüz ve işkence mağdurlarının yeterli desteği alamadığı gibi, savunmasız kişilerin güvenilir olmayan yerlerde yaşadığına dair birçok örnekle karşılaştık." diyen Cooper, İçişleri Bakanlığının bir an önce harekete geçmesi tavsiyesinde bulundu.



Kadın vekil, "Bakanlık, standartlarını yükseltmeli, teftişleri iyileştirmeli, iltica başvurularındaki gecikmelere değinmeli ve yeterli kaynak sağlandığından emin olmalı. Mevcut ihale sistemi çok kötü bir şekilde tasarlanmış ve yerel idarelerin devreye girmesine engel oluşturuyor. Bakanlar, yerel idarelere daha fazla kontrol ve yetki veren 'Suriyeli Korunmasız Kişileri Yeniden Yerleştirme Programı'ndan ders almalı. Sığınmacılar için benzer reformlar gerekli. Mevcut sözleşmeler sona erdiğinde, sığınmacıların barındırılması konusunda karar mekanizmasının tekrardan yerel idarelere verileceği, tamamen yeni bir sistem devreye alınmalı." diye konuştu.



İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da, rapordaki bulguların inceleneceği kaydedilerek, "Bakanlığımız, ihtiyaçlara uygun şekilde hazırlanmış, güvenilir ve yaşanabilir yerlerin sağlanması konusunda yüklenici firmalarla yakından çalışıyor. Evler, düzenli olarak teftiş ediliyor." iddiasında bulunuldu.