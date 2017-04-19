Ingiltere'de referandum sonuçları protesto edildi



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Gonca Yağcı, Londra, 19 Nisan, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da Britanya Hayır Platformu 16 Nisan'da yapılan referandumda mühürsüz zarfları da geçerli kabul eden Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) protesto etti.



Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'da toplanan protestocular, YSK'yı mühürsüz zarfların geçerli olduğunu kararı aldığı gerekçesiyle protesto etti. Seçimin ve seçim sonuçlarının adil olmadığını söyleyen protestocular, hep bir ağızdan İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10'ıncı yıl Marşı'nı okudu.



Protestocular, YSK'nın yalanlarına sessiz kalmayacaklarını belirterek hileli seçim sonuçlarının dünya basınının duyması gerektiğini söyledi.



Protesto gösterisine Britanya Hayır Platformu üyelerinin yanı sıra CHP İngiltere Birliği de katıldı