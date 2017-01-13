İngiltere'de Perakende Sektörü Yılbaşı Pazarından Memnun





İngiltere'de perakende sektöründe mağaza ve internet üzerinden satışlar Noel ve yılbaşı öncesinde, Brexit sonrası endişelerine rağmen artış gösterdi.



Marks & Spencer, Tesco ve Primark satışlarını beklentilerin üzerinde artıran perakende devleri arasında yer aldı.



Hazır giyimde dünyanın önde gelen zincirlerinden Marks & Spencer son 6 yılın en iyi Christmas satışlarını bu yıl yakaladı. 31 Kasım'a kadar olan 13 haftalık dönemde satışlarını yüzde 2.3 artırdı.



Tesco'nun aynı dönemdeki satışları yüzde 1 buçuk artarak 2011'den sonra en yüksek seviyesine çıkarken Primark'ın toplam satışları yıllık bazda yüzde 11 arttı.



Auteur: euronews-tr



Tags: memnun sektörü İngilterede İngiltere ekonomisi perakende pazarından Birleşik Krallık yılbaşı Gepost: 12 januari 2017