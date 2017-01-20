İngiltere'de, 2016 Aralık'ta perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.
İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede aralıkta perakende satışların bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 oranında azaldığı kaydedildi. Beklenti, perakende satışların aralık ayında yüzde 0,1 daralması yönündeydi.
ONS açıklamasında, aralık ayında perakende satışlardaki daralmanın yiyecek dışındaki ürünlerde satışların hız kesmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Perakende satışlar, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 4,3 artış kaydetti.
İngiltere'de Perakende Satışlar Aralıkta Yüzde 1,9 Azaldı
İngiltere'de, 2016 Aralık'ta perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.
İngiltere'de, 2016 Aralık'ta perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.
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