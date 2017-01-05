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İngiltere'de Otomobil Satışında Rekor
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İngiltere'de Otomobil Satışında Rekor

İngiltere'de toplam otomobil satışı 2016'da yüzde 2 artarak 2 milyon 692 binle rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere'de Otomobil Satışında Rekor

İngiltere'de toplam otomobil satışı 2016'da yüzde 2 artarak 2 milyon 692 binle rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: Dunya.com

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