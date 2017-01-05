İngiltere'de toplam otomobil satışının geçen yıl itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.
Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) tarafından yapılan açıklamada ülkede 2016 yılı itibarıyla toplam motorlu araç (otomobil) satışının bir önceki yıla oranla yüzde 2 artarak 2 milyon 692 bin adede ulaştığı belirtildi.
SMMT'den yapılan açıklamada geçen yıl itibarıyla otomotiv sektöründe yaşanan rekor satış rakamlarına rağmen 2017 yılında benzer bir artışın yaşanmasının beklenmediği kaydedildi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, İngiltere'de otomobil satışlarında bu yıl için yüzde 5-6 oranında azalma beklendiğini belirtti.
Hawes, İngiltere otomotiv sektörünün, müşterilere toplam 44 marka ve yaklaşık 400 farklı model seçeneği sunduğunu hatırlatarak, en çok satan araç modellerinin ise Ford Fiesta, Vauxhall Corsa ve Ford Focus olduğunu kaydetti.
İngiltere'de Otomobil Satışında Rekor
İngiltere'de toplam otomobil satışının geçen yıl itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.
İngiltere'de toplam otomobil satışının geçen yıl itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.
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