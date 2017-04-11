Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İngiltere'de Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 5,8 Artış Kaydetti
Ara
BİST 90.905 %-0,37
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İngiltere'de Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 5,8 Artış Kaydetti

LONDRA (AA) – İngiltere'de konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artış kaydetti.

İngiltere'de Konut Fiyatları Yıllık Yüzde 5,8 Artış Kaydetti

LONDRA (AA) – İngiltere'de konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artış kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede konut fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre hız kazanarak yıllık bazda yüzde 5,8 yükseldi.

Ocak ayında konut fiyatlarının artış hızı yıllık bazda yüzde 5,3 seviyesindeydi.

ONS verilerine göre bu yılın şubat ayı itibariyle ülkede ortalama bir konutun fiyatı ise 217 bin 502 İngiliz sterlinine yükseldi.

İngiltere'nin batısında konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda 10,3 ile en hızlı artışı kaydederken, uzmanlara göre kış aylarında konut alımlarında talep bir miktar azalmış olsa da konut fiyatları ilk üç ay itibariyle yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İngiliz Sterlini, Konut Fiyatları, İngiltere, Londra, Kaza