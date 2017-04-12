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İngiltere'de İşsizlik Yüzde 4,7 Seviyesinde
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İngiltere'de İşsizlik Yüzde 4,7 Seviyesinde

Ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu.

İngiltere'de İşsizlik Yüzde 4,7 Seviyesinde

Ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu

Kaynak: Dunya.com

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