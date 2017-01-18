İngiltere'de İşsizlik 4,8 Seviyesini Korudu

LONDRA (AA) – İngiltere'de geçen yılın kasım ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 4,8 seviyesini korudu.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre kasım ayında ülkede işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 4,8 oranında gerçekleşti.



Kasım ayı itibarıyla ülkede toplam işsiz sayısı 52 bin kişi azalarak 1,6 milyona geriledi.



İngiltere'de Avrupa Birliğinden (AB) çıkışa ilişkin artan ekonomik belirsizliklere rağmen 11 yılın en düşük seviyesinde olan işsizlik seviyesi istikrarını korumuş oldu.



İngiltere'de aralık ayında işsizlik başvuruları 10 bin 100 azalış gösterdi. Kasım ayı itibarıyla haftalık ortalama kazançlar ise yüzde 2,6 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,8 seviyesine ulaştı.



Ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 2,6 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,7 seviyesine yükseldi.