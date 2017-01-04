İngiltere'de İnşaat Büyümesi 9 Ayın En Yükseğinde

İngiltere'de inşaat sektörünün büyüme hızı son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Markit/CIPS verilerine göre İngiltere'de inşaat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) aralık ayında bir önceki ayda kaydedilen 52,8 seviyesinin üzerine çıkarak 54,2'ye yükseldi.



PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralma olarak yorumlanıyor.



Markit'ten yapılan açıklamada PMI verisindeki büyümeye rağmen, zayıf sterlinin ithal edilen malzemelerin maliyetinde artışa neden olduğu vurgulandı.



Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim Moore, "Geçen yıl yaz aylarından itibaren inşaat sektöründeki aktivite iyileşmeye başladı. Öte yandan gördüğümüz büyüme 2014 yılındaki döngüsel büyümeye kıyasla oldukça yavaş. Konut inşaatları sektörün hala dinamosu durumunda." ifadelerini kullandı.