İngiltere'de İmalat Sektöründe Çalışanların Yüzde 11'i AB Vatandaşı
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede imalat sektöründe çalışanların yüzde 11'inin, finans sektöründe çalışanların ise yüzde 12'sinin AB vatandaşı göçmenlerden oluştuğunu açıkladı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede imalat sektöründe çalışanların yüzde 11'inin, finans sektöründe çalışanların ise yüzde 12'sinin AB vatandaşı göçmenlerden oluştuğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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